L’Espérance Sportive de Tunis remporte la Supercoupe de Tunisie de football pour la saison 2024-2025 en s’imposant face au Stade Tunisien (1-0), au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Un penalty transformé par l’Algérien Youcef Belaïli à la 39e minute a suffi aux “Sang et Or” pour sceller le sort de cette finale qui s’est déroulée dimanche 03 août 2025.

Avec ce huitième sacre dans la compétition (après 1960, 1993, 2001, 2019, 2020, 2021 et 2024), l’Espérance boucle un triplé mémorable cette saison, après avoir déjà remporté le championnat et la Coupe de Tunisie.

Ce succès confirme également la domination des hommes de Maher Kanzari sur le Stade Tunisien, battu pour la troisième fois en finale cette année, après la Supercoupe 2023-2024 en février (2-0) et la Coupe de Tunisie en juin dernier (1-0).

Disputée à une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1 Tunisienne, cette Supercoupe a permis aux deux formations de faire valoir leur potentiel technique. Les titulaires confirmés comme les nouvelles recrues ont montré de belles choses, malgré une efficacité offensive parfois absente.

L’Espérance s’est procurée la première vraie occasion du match à la 12e minute : Achraf Jabri a servi une passe en or à l’Ivoirien Abdulramane Konaté, dont la frappe a frôlé le poteau.

En face, les Stadistes ont répliqué avec une belle incursion de Khalil Ayari sur le flanc droit, puis une occasion franche de Youssef Touré, qui a tiré au-dessus alors qu’il était idéalement placé.

Le tournant est survenu à la 37e minute, lorsque le gardien stadiste Noureddine Farhati a raté une relance, permettant à Youcef Belaïli d’intercepter le ballon et de tirer au but. Le ballon a été dégagé in extremis par Adem Arous, mais l’arbitre Houssem Boularès a estimé qu’il y avait main dans la surface. Malgré la protestation des joueurs du Bardo, le penalty a été confirmé et transformé avec sang-froid par Belaïli (39e).

Mené au score, le Stade Tunisien est revenu des vestiaires avec plus d’audace offensive, tentant de mettre en difficulté la défense bien organisée de l’Espérance. A la 66e minute, les Stadistes ont réclamé un penalty après un contact litigieux entre Amine Jaouadi et Haïthem Dhaou, mais l’arbitre a laissé jouer.

L’Espérance, de son côté, a géré prudemment son avance, procédant par contres rapides. Maher Kanzari a effectué deux changements à la 70e minute : Jabri a cédé sa place à Aboubacar Diakité, et Konaté a été remplacé par Houssem Tka. Des remplacements qui ont failli porter leurs fruits.

A la 80e minute, Belaïli a offert une passe millimétrée à Tka, qui a buté sur Farhati. Trois minutes plus tard, Ben Hamida a centré parfaitement pour Diakité au second poteau, mais ce dernier a manqué sa tête devant les cages vides (83e). Enfin, à la 85e, Belaïli a failli doubler la mise sur coup franc, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau.

Les dernières minutes n’ont rien changé au score. L’Espérance a su gérer la pression et contenir les offensives stadistes, décrochant ainsi un nouveau trophée qui lui permet de démarrer la saison 2025-2026 sous les meilleurs auspices.

Tekiano avec TAP