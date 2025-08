Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne au Festival d’El Jem 2025 : hommage magique pour les 200 ans de Strauss

Le Festival international de musique symphonique d’El Jem 2025, ou Les Nocturnes d’El Jem dans leur 38ème édition, a vibré sous les notes envoûtantes de l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne.

La soirée s’est déroulée samedi 02 août 2025, dans le cadre féerique de l’amphithéâtre romain d’El Jem Thysdrus , à guichets fermés et fut dédiée aux 200 ans de Johann Strauss, le roi légendaire de la valse viennoise.

L’expérience a commencé bien avant la musique, avec un train spécialement aménagé pour rallier Tunis à la prestigieuse cité antique d’El Jem. Cette navette confortable et sécurisée a assuré aux festivaliers un départ serein, gage d’une soirée placée sous le signe de la sérénité et du plaisir.

Sous la voûte impressionnante du Colisée d’El Jem, élégamment décoré et illuminé, le maestro hongrois László Gyüker a dirigé l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne avec passion et rigueur, offrant un programme d’exception intitulé ‘200 ans de Johann Strauss’.

La soirée a été lancée par l’interprétation solennelle de l’Hymne national tunisien, sublimée par les voix prestigieuses de Saber Rebai, Lotfi Bouchnak et Amina Fakhet, enregistrée sur place, prélude parfait à une immersion dans l’univers viennois.

Un répertoire viennois aux mille couleurs au cœur du bicentenaire de Johann Strauss

La soprano Verena Tranker et le ténor Clemens Kerschbaumer ont fait vibrer les cœurs avec leurs performances solistes et en duo. Verena a enchanté le public avec « Monseigneur Marquis » issu de l’opérette La Chauve-Souris, tandis que Clemens a captivé avec « Oui, tout cela sur mon honneur » du Baron Tzigane.

Leur complicité s’est illustrée magnifiquement dans le duo « Bonjour, mon cher enfant » de Sang Viennois, et ils ont également livré un duo enlevé lors du célèbre « Duo de la montre ».

Le programme riche a permis une véritable escapade musicale entre valses, polkas et ouvertures mythiques : de l’ouverture d’Une Nuit à Venise aux polkas Violetta et Tic-Tac, jusqu’aux valses inoubliables telles que Roses du Sud et Le Beau Danube Bleu.

Le tout a été ponctué par la traditionnelle Marche de Radetzky, qui a transformé le Colisée en une immense fête populaire, témoin de la complicité unique entre orchestre et public.

Cette soirée exceptionnelle à El Jem s’inscrivait dans le cadre des célébrations des 200 ans de Johann Strauss (1825-1899), un anniversaire marquant l’héritage impérissable du compositeur autrichien qui a façonné l’âge d’or de la valse viennoise.

Le concert a habilement mêlé chefs-d’œuvre intemporels et touches contemporaines, rendant hommage à ce patrimoine musical universel qui continue de faire danser et rêver les publics du monde entier.

Tekiano