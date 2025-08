BIGTECH Africa Expo 2025 : le grand salon de la technologie et de l’IA en Afrique de retour

La Tunisie s’impose une nouvelle fois comme un acteur majeur de la scène technologique africaine en accueillant la deuxième édition du BIGTECH Africa Expo 2025, le plus grand salon dédié à l’innovation, à l’intelligence artificielle et aux startups du continent.

L’événement, dirigé par Skander Haddad, l’entrepreneur tunisien initiateur d’événements majeurs tels que Riyeda, TDS, Afric’Up et BIGTECH, se déroulera du 9 au 11 septembre 2025 au Parc des Expositions du Kram, réunissant plus de 12 000 participants issus de 12 pays.

Organisé sur 10 000 m² d’espace d’exposition, BIGTECH 2025 rassemblera près de 200 startups et exposants, 50 investisseurs africains et internationaux et une centaine d’experts de renommée mondiale.

Les secteurs stratégiques à l’honneur incluront la santé, l’agriculture intelligente, la finance numérique, l’IA, l’éducation, l’énergie et la cybersécurité.

Objectif : positionner l’Afrique comme hub technologique mondial

Fort du succès de sa première édition, BIGTECH Africa Expo 2025 ambitionne de consolider le rôle de l’Afrique dans l’économie numérique mondiale. Le salon mettra en relation entrepreneurs, investisseurs et décideurs publics, créant un espace propice au networking, au partage d’expertises et à l’accélération de la transformation digitale sur le continent.

Selon les organisateurs, BIGTECH 2025 vise à stimuler les collaborations, favoriser l’accès aux financements et ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les start-ups africaines à l’échelle internationale.

L’accès est gratuit. Pour s’inscrire, consultez le site de l’événement bigtech.africa .

