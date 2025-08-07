Bourses d’études au Maroc et en Algérie pour les bacheliers tunisiens 2025 : 115 bourses proposées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé un appel à candidatures pour 115 bourses d’études destinées aux étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études supérieures au Maroc et en Algérie dans le cadre des programmes d’échange pour l’année universitaire 2025-2026.

Les bourses sont réparties en deux grands groupes, les études médicales (50 bourses) et les études en Sciences appliquées, économie et agriculture (65 bourses).

32 bourses pour la médecine sont disponible à Rabat, Casablanca, Agadir et Tanger, 10 pour la médecine dentaire à Rabat et Casablanca et 8 pour la pharmacie à Rabat et Casablanca.

12 bourses pour les écoles nationales de commerce et de gestion sont disponibles à Casablanca, Kénitra et Tanger, 10 pour l’Institut Hassan II d’agriculture à Rabat, 22 pour les écoles nationales des sciences appliquées à Tétouan, El Jadida et Agadir et 6 pour les écoles nationales supérieures des arts à Casablanca et Meknès.

Communiqué du ministère concernant les bourses d’études au Maroc et Algérie au titre de l’année 2025

Télécharger (PDF, 342KB)

Les bacheliers tunisiens de 2025 doivent avoir une moyenne minimale de 14,00/20 selon la filière. Les étudiants ont jusqu’au dimanche 10 août 2025 à 23h59 pour soumettre leur dossier en ligne via le formulaire officiel.

La publication de la liste des candidats retenus sur le site du ministère se fera 18 août 2025 et une réunion d’information sera faite à la Cité des sciences de Tunis le 20 août 2025.

Tekiano