Météo en Tunisie : temps clair, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se caractérise jeudi 07 août 2025 par un temps clair à peu nuageux. Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré puis il sera renforcé relativement l’après midi sur le Sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera peu agitée et les températures seront en légère hausse dont les maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 39 degrés sur le reste des régions.