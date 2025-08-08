Future Boss : un programme pour former les jeunes entrepreneurs tunisiens lancé par l’O.N.E.

Future Boss est un nouveau programme de formation lancé par l’Organisation nationale des entrepreneurs (O.N.E) et destiné aux élèves des collèges et lycées de différentes régions du pays, dans le cadre de sa stratégie de promotion des jeunes entrepreneurs tunisiens et l’entrepreneuriat en général, particulièrement chez les jeunes.

Le programme a concerné 20 élèves, garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans, qui ont bénéficié d’une formation pratique intensive sur une durée de deux mois (du 15 juin au 9 août), a précisé le président de l’O.N.E, Yassine Gouiaa, dans une déclaration à l’agence TAP.

Cette formation comprenait des ateliers scientifiques, des visites de terrain dans des usines spécialisées dans la construction navale et les batteries automobiles, ainsi que des sessions de pitch devant des experts économiques.

Gouiaa a souligné qu’il s’agit du premier programme du genre en Tunisie à intégrer des élèves dès leur jeune âge dans l’univers de l’entrepreneuriat.

Lors de la cérémonie de clôture prévue samedi 9 août au siège de l’Université centrale, sept idées de projets prometteurs, développées par les participants, seront primées. L’incubateur “After School” prendra le relais pour accompagner ces jeunes dans la concrétisation de leurs projets.

Tekiano avec TAP