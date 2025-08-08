GPT-5 d’OpenAI lancé : la nouvelle révolution de l’intelligence artificielle est là

OpenAI a dévoilé officiellement GPT-5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle le plus avancé, lors d’un événement en direct sur la chaine YouTube d’OpenAI, introduit par le PDG de la boite Sam Altman et diffusé à la date du jeudi 7 août 2025.

Cette nouvelle version marque un tournant majeur dans l’évolution des IA génératives grâce à son système d’auto-routing, capable de sélectionner automatiquement le mode le plus adapté à chaque demande.

Qu’il s’agisse de rédiger un article, d’analyser des données, de créer du code complexe ou d’interpréter une image, GPT-5 ajuste sa puissance de calcul pour offrir la réponse la plus pertinente.

Par rapport à GPT-4o, il réduit de 45 % les erreurs et offre des performances supérieures en raisonnement, en créativité et en précision. OpenAI promet une IA plus fiable, moins sujette aux hallucinations, et dotée d’une capacité multimodale étendue (texte, image, audio et vidéo) avec une mémoire persistante et un contexte pouvant atteindre un million de tokens.

Ce qui distingue GPT-5 des autres intelligences artificielles, c’est sa polyvalence et sa personnalisation avancée. Le modèle excelle dans plusieurs domaines : développement informatique, écriture professionnelle, assistance en santé (sans se substituer à un médecin), et création de contenus créatifs.

Les utilisateurs peuvent interagir avec des avatars conversationnels personnalisés, choisir des schémas de couleurs ou intégrer GPT-5 à leurs outils quotidiens comme Gmail ou Google Calendar. L’IA s’adapte au ton et au style souhaité, réduit les réponses trop flatteuses et privilégie la clarté.

Côté sécurité, OpenAI a soumis GPT-5 à plus de 5 000 heures de tests rigoureux pour limiter les contenus dangereux et fournir des réponses honnêtes lorsque l’information est incertaine.

Le déploiement de GPT-5 est déjà en cours dans ChatGPT (versions web et applications mobiles), l’API OpenAI et, prochainement, dans les environnements professionnels comme Teams, Enterprise et EDU.

Les utilisateurs gratuits y auront accès dans la limite d’un quota, tandis que les abonnés Plus et Pro profiteront d’un usage illimité et de la version ‘Thinking’ pour des requêtes à raisonnement profond.

L’activation de GPT-5 se fait instantanément. Il suffit de se connecter à ChatGPT et de formuler sa demande, l’IA choisira automatiquement le meilleur mode. Cette sortie place OpenAI en tête de la course à l’IA et confirme que GPT-5 n’est pas seulement une mise à jour, mais une véritable étape vers des assistants intelligents capables de comprendre, créer et interagir comme jamais auparavant.

Tekiano avec ChatGPT