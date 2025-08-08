Huawei Cloud Summit Northern Africa pour imaginer le futur numérique et explorer les opportunités stratégiques

Le Huawei Cloud Summit Northern Africa s’est achevé avec succès, réunissant plus de 600 décideurs publics et privés, ainsi que des partenaires clés de l’écosystème venus de plus de 10 pays.

Le Sommet a servi de plateforme essentielle pour imaginer le futur numérique de la région et explorer les opportunités stratégiques de développement par bonds technologiques.

Huawei Cloud a connu une croissance significative depuis le lancement officiel de sa Egypt Region en 2024, faisant de Huawei Cloud le premier fournisseur de cloud public dans la région Northern Africa.

En l’espace d’un an, Huawei Cloud Northern Africa a connu une croissance exceptionnelle de 140 %, accompagné plus de 300 clients et 200 partenaires dans leurs projets d’innovation, et formé plus de 15 000 développeurs pour accélérer la transformation intelligente de la région.

« La transformation mondiale portée par l’intelligence artificielle offre à la région Northern Africa une opportunité unique de franchir un cap technologique majeur », a déclaré Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, dans son discours d’ouverture.

« Chez Huawei Cloud, nous plaçons l’IA au cœur de notre stratégie d’innovation. Notre ambition est de réduire les freins à son adoption par les entreprises. Nous voulons mettre à votre portée un cloud et des technologies d’IA inclusifs, accessibles partout, économiquement viables et enrichis d’une expertise sectorielle pointue. L’objectif : permettre à chaque pays de la région Northern Africa de bâtir une infrastructure cloud intelligente, pour faire entrer tous les secteurs dans l’ère de l’intelligence. »

Consciente des opportunités qu’offre l’accélération vers un avenir numérique, intelligent et bas carbone, Huawei Cloud a dévoilé sa stratégie des « Five Inclusives ». Ce cadre – connectivité inclusive, services publics, éducation, sécurité et énergie – mobilise les technologies de pointe comme le cloud et l’IA pour permettre à la région de franchir un véritable saut technologique. L’objectif : rendre ces avancées abordables, accessibles, intelligentes et sécurisées pour tous.

Pionnier de l’IA grâce à l’innovation technologique et l’expertise sectorielle

Huawei Cloud concentre ses efforts sur les secteurs clés de la région Northern Africa — administrations, opérateurs télécoms, finance, industrie, éducation, e-commerce et distribution — afin d’accélérer leur transformation numérique.

Felix Feng, President of Huawei Cloud Northern Africa, a présenté les trois axes de la stratégie de Huawei Cloud :

1) permettre aux clients de déployer, d’utiliser et de gérer efficacement leurs solutions cloud ;

2) associer les meilleures pratiques issues de Chine et du reste du monde à une connaissance fine des réalités locales, pour proposer des solutions sectorielles à forte valeur ajoutée ;

3) fournir une infrastructure de calcul de pointe et une chaîne de développement IA complète, afin d’aider les entreprises locales à devenir des pionnières de l’intelligence artificielle dans leur secteur.

Afin de renforcer encore l’engagement de Huawei Cloud dans l’infrastructure régionale, Jo Xu, General Manager of Huawei Cloud Egypt, a annoncé l’ouverture en 2026 d’une nouvelle availability zone (AZ) au sein de la Huawei Cloud Cairo Region. Cette extension permettra d’offrir des services cloud encore plus performants et de haute qualité aux clients à travers toute la région.

Juan Yong, Deputy Director of Huawei Cloud Global Solution Sales, a ensuite présenté les innovations full-stack de Huawei Cloud, toutes conçues autour de l’intelligence artificielle. Pour le développement de modèles et d’applications IA, ModelArts Studio — la plateforme Model as a Service (MaaS) — propose une chaîne d’outils entièrement automatisée et prête à l’emploi. Huawei Cloud a également enrichi son offre avec un large éventail de services cloud natifs d’IA, tels que GaussDB, CodeArts pour un DevSecOps intégré, ou encore MetaStudio dédié à la production de contenus numériques.

Afin de répondre aux exigences élevées de sécurité, de fiabilité et de flexibilité des clients publics et privés, Hu Hang, General Manager of Global Business at Huawei Hybrid Cloud, a dévoilé Huawei Cloud Stack 8.5. Cette solution de cloud hybride propose plus de 120 services cloud préconfigurés, déployables localement, pour accompagner la montée en puissance des technologies avancées telles que le cloud native, les data lakes ou encore l’intelligence artificielle.

Un écosystème renforcé par l’innovation au service du développement durable

Huawei Cloud poursuit sa philosophie « Cloud for Good », en mettant le cloud et l’IA au service des communautés, de l’environnement et du développement durable. Aka Dai, Director of Huawei Cloud Marketing, a mis en avant les effets concrets de cette initiative en Égypte, à travers le programme de soutien aux start-up. L’

exemple d’Intella est particulièrement emblématique : cette start-up développe le moteur de reconnaissance vocale arabe le plus précis au monde. Grâce aux ressources de Huawei Cloud — crédits cloud, technologie avancée de Automatic Speech Recognition (ASR), et plateforme ModelArts — Intella a pu accélérer l’entraînement de ses données et le déploiement de ses modèles. Aujourd’hui, son moteur couvre 25 dialectes arabes et fixe de nouveaux standards en matière d’innovation linguistique.

Côté formation, Huawei Cloud a noué des partenariats avec l’IT Industry Development Agency (ITIDA), le National Telecommunication Institute (NTI), l’Information Technology Institute (ITI), ainsi que les principales universités égyptiennes. Lors du Sommet, un nouveau programme baptisé Egypt Developers Community Appointment a été lancé.

Il intègre les dernières avancées en IA, cloud, 5G et big data dans les cursus universitaires, tout en proposant des formations aux soft skills et au freelancing, afin d’élargir les débouchés professionnels des étudiants.

Parmi les exemples emblématiques de cette dynamique, Manetho, lauréat du Huawei Developer Competition Egypt 2024, a développé une application de traduction de hiéroglyphes basée sur l’IA. Depuis sa victoire, l’application a gagné en notoriété, en utilisateurs et en revenus. Elle est désormais utilisée au Musée national de la civilisation égyptienne, et son déploiement est prévu au Grand Musée égyptien.

En se projetant vers l’avenir, Huawei Cloud réaffirme sa volonté de collaborer avec un nombre croissant de clients et de partenaires pour accélérer la transformation intelligente de la région Northern Africa — dans l’éducation, les services publics, la connectivité et la sécurité.

Communiqué