L’inscription en ligne est ouverte pour les élèves, collégiens et lycéens tunisiens au titre de l’année scolaire 2025-2026

Le ministère de l’Éducation tunisien informe que l’inscription et la réinscription à distance au titre de l’année scolaire 2025-2026 débute vendredi 08 août 2025 à midi pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, à l’exception des nouveaux élèves de la première année primaire.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves de la première année primaire dans les écoles primaires publiques et écoles privées seront rouvertes à partir du jeudi 14 août 2025 à midi, précise le ministère dans son communiqué.

L’inscription se fait via le site : https://inscription.education.tn

Le paiement des frais de l’inscription scolaire s’effectue à travers les portefeuilles électroniques (Wallets), les cartes de paiement bancaires ou postales, l’application mobile de paiement postal D17, le système Paysmart, ou avec le crédit du téléphone en composant le code #181*.

