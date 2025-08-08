Météo en Tunisie : températures entre 30 et 34 au niveau des côtes et des hauteurs

La Météo en Tunisie affiche un ciel clair à peu nuageux sur tout le pays, vendredi 08 août 2025. Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré puis il sera renforcé relativement à la fin de la journée près des côtes Nord et sur le Sud.

La mer sera calme à peu agitée et agitée dans la région de Cap Sarrat l’après midi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM)

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 39 degrés sur le reste des régions.