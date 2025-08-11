Assassinat d’Anas Al-Sharif et les journalistes d’Al Jazeera à Gaza : la SNJT dénonce un crime contre la presse et appelle à une protection internationale

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a fermement condamné l’assassinat du journaliste palestinien Anas Al-Sharif et de son équipe de la chaîne Al Jazeera, tués lors d’une frappe aérienne israélienne à Gaza, survenue dans la soirée du dimanche 10 août 2025.

Cet assassinant s’inscrit dans une campagne de répression visant la presse palestinienne, portant le bilan à 238 journalistes tués depuis octobre 2023 – un record tragique dans l’histoire mondiale du journalisme.

L’attaque a coûté la vie à cinq membres de l’équipe d’Al Jazeera :

– Anas Al-Sharif, correspondant

– Mohamed Qreiqa, correspondant

-Ibrahim Zaher, photoreporter

– Moamen Aliwa, photoreporter

– Mohamed Noufel, chauffeur

La frappe a visé délibérément une tente où se reposait l’équipe près de l’hôpital Al-Shifa. Ce massacre, décrit comme une violation grave du droit international humanitaire, s’ajoute à la liste des attaques israéliennes contre les journalistes palestiniens depuis le début de l’offensive sur Gaza.

La SNJT souligne que ce drame survient dans un contexte de censure médiatique, les journalistes internationaux étant interdits d’accès à Gaza. Cette restriction prive le monde d’une couverture indépendante et oblige les reporters locaux à risquer leur vie pour documenter les crimes et informer la communauté internationale.

Pour mettre fin à cette spirale meurtrière, la SNJT appelle à :

– Des enquêtes internationales sur les assassinats de journalistes palestiniens, avec poursuites devant la Cour pénale internationale.

– La levée du blocus médiatique et un accès libre aux médias étrangers à Gaza.

– La protection physique des journalistes via des équipements adaptés (casques, gilets pare-balles) et des procédures d’évacuation médicale rapide.

– Un soutien international en formation, assistance juridique et moyens logistiques pour les reporters de Gaza.

– Un appel à la pression internationale

La SNJT invite les organisations de presse, syndicats, ONG et mouvements citoyens à exercer des pressions diplomatiques sur les États-Unis, l’Union européenne et le Conseil des droits de l’homme pour exiger l’arrêt des violations contre la liberté de la presse et envisager des sanctions contre Israël.

Tekiano avec SNJT