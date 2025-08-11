Hajj 2026 : inscription en ligne pour effectuer les rites du pèlerinage à la Mecque

Le ministère des Affaires religieuses informe que l’inscription pour effectuer les rites du pèlerinage à la Mecque (Hajj) de l’année 1447-2026 commence à partir de lundi 11 août 2025 jusqu’au lundi 8 septembre 2025.

Le ministère précise que l’inscription se fait exclusivement via le site officiel du ministère des Affaires religieuses à l’adresse suivante : www.affaires-religieuses.tn, à travers le lien Inscription Hajj 1447-2026 en haut de la page d’accueil du site.

Tous les citoyens n’ayant jamais effectué le Hajj et souhaitant s’inscrire pour l’année prochaine, qu’ils soient candidats pour la première fois ou qu’ils se sont déjà inscrits auparavant, doivent passer par l’inscription en ligne.

Le ministère a également invité les candidats à s’inscrire pour la première fois ou ceux dont les dossiers n’ont pas été validés auparavant à se rendre impérativement auprès de la délégation de compétence administrative, pour soumettre une copie de leur carte d’identité nationale.

Tekiano