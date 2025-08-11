Météo en Tunisie : mer calme et temps clair

La Météo en Tunisie affiche une mer calme et un temps clair à peu nuageux sur la plupart des régions, lundi 11 août 2025, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces nuages deviendront progressivement plus denses, l’après-midi, sur les régions Ouest avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies avec possibilité de chutes de grêle dans des endroits limités.

Le vent soufflera de secteur nord au Nord et de secteur est au Centre et au Sud faible à modéré, se renforçant en fin de journée près des côtes et à l’extrême Sud. Il Soufflera fort sous orages et sa vitesse dépassera temporairement 60 km/h sous forme de rafales.

La mer sera calme à peu agitée et progressivement moutonneuse dans le Golfe de Tunis et les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés C dans le reste des régions.