La Galaxy Watch contribue à améliorer le bien-être grâce à son capteur innovant : explications

L’éparpillement des données relatives au bien-être et un système de santé axé sur le traitement des maladies, et non sur leur prévention, nous empêchent de prendre des habitudes saines et de donner la priorité au bien-être à long terme. Comment reprendre le contrôle ?

Dotée de la technologie de pointe des capteurs Samsung, qui offre une vue d’ensemble en temps réel de notre bien-être, la nouvelle gamme Galaxy Watch8 met l’accent sur les soins préventifs.

Elle fournit des informations claires et exploitables basées sur vos habitudes de vie pour vous aider à mieux comprendre votre corps et votre esprit, à adopter des habitudes saines et à identifier rapidement les menaces silencieuses telles que les battements extra-utérins.

Soins préventifs grâce à la détection précoce

Grâce à de nouvelles mesures cardiaques, la gamme Galaxy Watch8 détecte plus tôt les problèmes de santé potentiels, afin de les prévenir avant qu’ils ne se déclarent :

– Détection des battements ectopiques : L’électrocardiogramme (ECG) amélioré de la Galaxy Watch8 permet de mieux capturer les battements ectopiques, ces battements cardiaques prématurés qui passent souvent inaperçus lors des examens de routine, car ils se produisent fréquemment sans symptômes apparents.

La gamme Galaxy Watch8 offre une mesure ECG améliorée avec la capacité de différencier les cas de battements ectopiques fréquents, ce qui permet d’obtenir des informations plus précoces pour soutenir les soins préventifs.

– Charge vasculaire : Pendant que vous dormez, la Galaxy Watch8 lit les formes d’ondes du photopléthysmogramme (PPG), des signaux optiques associés au flux sanguin pendant le sommeil.

Elle mesure le volume sanguin et la rigidité vasculaire et analyse avec précision les changements dans le stress des vaisseaux sanguins. Étant donné que l’alimentation, le stress et le repos influent tous sur cette mesure, un suivi régulier permet de déterminer les habitudes à ajuster et de réduire les risques cardiovasculaires avant qu’ils ne s’installent.

Changements de mode de vie motivés par les informations fournies par un capteur

Le capteur avancé de la gamme Galaxy Watch8 vous donne désormais des informations plus immédiates sur votre alimentation et vos habitudes de sommeil afin de vous orienter vers des habitudes durables et saines :

– Indice antioxydant : Le mode de vie l’emporte souvent sur la génétique. Ainsi, la gamme Galaxy Watch8 met en lumière vos choix quotidiens. Le capteur BioActive mesure les caroténoïdes de la peau en cinq secondes en utilisant la spectroscopie d’absorption à longueurs d’onde multiples.

Après avoir analysé ces caroténoïdes, un antioxydant qui reflète la consommation de fruits et de légumes, vous obtenez un score de 0 à 100, qui est classé dans l’un des trois niveaux. Ce score montre l’impact de l’alimentation, des rayons UV, de l’alcool et du stress sur vos niveaux d’antioxydants.

– Conseils pour le coucher : S’appuyant sur la science du modèle à deux processus de régulation du sommeil, la gamme Galaxy Watch8 suit votre rythme circadien (horloge biologique interne) et votre pression de sommeil (quantité de sommeil dont votre corps a besoin), sur trois jours.

Elle interprète ensuite ces données sous forme d’équation différentielle afin de calculer l’heure de coucher optimale pour se réveiller en pleine forme. Développée par le KAIST et testée cliniquement au Samsung Medical Center, cette fonction permet de mettre en place des habitudes de sommeil plus saines qui conduisent à un sommeil plus profond, moins interrompu et à des matins plus énergiques.

La nouvelle ère des soins préventifs

L’innovation de Samsung en matière de capteurs contribue aux soins préventifs. La gamme Galaxy Watch8 permet d’unifier vos habitudes, d’exposer les risques cachés et de fournir des informations exploitables en temps réel afin que vous puissiez préserver votre santé à l’avance.

Samsung ne se contente pas de redéfinir ce qu’une smartwatch peut faire aujourd’hui, mais accélère également la prochaine vague d’avancées en matière de soins préventifs pour demain.

Tekiano avec communiqué