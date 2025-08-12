Météo en Tunisie : vent fort au Golfe de Tunis, faible à modéré sur le reste de régions

La Météo en Tunisie affiche un nuageux, puis apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies, l’après-midi, sur les régions ouest du Centre et du Sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des chutes de grêle dans des endroits limités sont également attendues. Le vent soufflera de secteur nord au Nord et au Centre et de secteur est au Sud relativement fort au Golfe de Tunis et faible à modéré sur le reste de régions.

Il sera relativement fort à l’extrême sud et localement les côtes Est, l’après-midi, puis se renforçant sous orages avec une vitesse dépassant temporairement 70 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée dans le Golfe de Tunis et moutonneuse à localement agitée dans les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés C dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions.