Najwa Karam, Soleil de la chanson arabe signe un retour triomphal au Festival Carthage 2025

Najwa Karam, la star libanaise surnommée le Soleil de la chanson arabe, a brillé de nouveau sur la scène du Festival international de Carthage, lors d’une soirée sold out qui s’est déroulée le 9 août 2025.

Après une longue absence, la chanteuse a retrouvé avec émotion un public fidèle venu en masse. Pendant plus de deux heures, Najwa Karam a interprété ses plus grands tubes, mêlant rythmes envoûtants et ballades émouvantes, avec une énergie communicative.

La retransmission en direct sur plusieurs chaînes, dont la télévision Tunisienne Watania 1, Rotana Music et LBC Liban, a permis d’atteindre un large public international, renforçant encore la popularité de cette diva incontournable.

Lors de ce concert exceptionnel, Najwa Karam a sublimé son répertoire de plus de 20 ans de succès, enchaînant des titres cultes tels que « Ezzik deyem ye Carthage », un hommage vibrant à la cité historique tunisienne, ou encore « Bi gharamak masloube » avec son mawal puissant.

Chaque morceau a illustré l’harmonie entre tradition et modernité qui caractérise sa musique, tout en renforçant le lien culturel entre le Liban et la Tunisie. Des medleys dynamiques regroupant « Saharni », « Taa janbi » et « Khayarouni » ont rythmé la soirée, accompagnés d’un musicien à la tabla libanaise, accentuant l’authenticité et la richesse du spectacle.

L’orchestre qui a accompagné la chanteuse, a joué un rôle essentiel dans la création d’une harmonie collective, offrant des mélodies où le oud, la darbouka, le bouzouk, le violon et d’autres instruments se mêlaient dans un arrangement en direct, porté par un jeu de lumières parfaitement synchronisé, qui a transporté la performance vers d’autres horizons.

Au cours de la conférence de presse, Najwa Karam a souligné l’importance de son dixième passage au Festival international de Carthage, que beaucoup considèrent comme l’un des plus prestigieux festivals musicaux du monde arabe.

Vêtue d’une élégante abaya tunisienne, la chanteuse libanaise a rappelé son attachement à son dialecte libanais et à son style musical innovant, fait d’émotions fortes et d’une voix puissante.

