Yasser Jradi : un an après sa disparition, Tunis et Gabès lui rendent hommage

Un an après la disparition de Yasser Jradi, chanteur de l’amour et de la révolution, poète, compositeur, calligraphe et artiste engagé, sa mémoire continue de vibrer dans le cœur des Tunisiens.

Décédé le 12 août 2024, l’enfant de Gabès avait su unir musique, art plastique et calligraphie arabe dans une expression contemporaine et unique. Pour commémorer le premier anniversaire de sa disparition, deux rencontres sont organisées.

Le public a rendez-vous le 13 août à 17h30 à la Maison de la Culture Mahmoud El Bardi à Gabès et le 16 août à 19h à la Salle du 4ème Art à Tunis pour un hommage à Yasser Jradi.

Les organisateurs expliquent ce double hommage : “Parce qu’il a vécu entre Tunis et Gabès, parce que son cœur s’est arrêté à Tunis et qu’il a été enterré à Gabès”.

Un artiste engagé, voix des causes justes

Fondateur de l’association culturelle Kif Kif Tunisie, Yasser Jradi a donné de nombreux concerts caritatifs au profit d’initiatives citoyennes défendant l’égalité des droits et des chances.

Sa notoriété a explosé grâce à des titres devenus emblématiques comme “Dima Dima”, “Chbik Nsitini”, “Nerjaalik Dima”, “Ma Tkhafich” et “Stanitak”. Il a également participé à des projets collectifs tels que “Enti Essout” et “Ghneya Lik”, alliant paroles simples et messages percutants.

Artiste de la nouvelle scène musicale tunisienne, il a transformé la chanson patriotique en chanson citoyenne : un art qui éveille, interpelle et inspire.

Un parcours marqué par la proximité avec le peuple

Militant pour l’art comme pilier de l’espoir, Jradi a sillonné la Tunisie à vélo après la pandémie de COVID-19, du nord au sud, pour rencontrer un public varié et briser les frontières sociales. Ce voyage a été immortalisé dans un reportage d’Al Jazeera Documentary : “Nerjaalik Dima”.

En été 2024, alors qu’il devait se produire le 10 août à Jemmal avec son spectacle “Yasser Mhabba”, il avait annoncé sur Facebook le report de la représentation pour raisons de santé, quelques jours seulement avant son décès. Paix à son âme.

