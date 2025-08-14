Déploiement de la plateforme Najda pour le diagnostic précoce des problèmes cardiaques et sauver des vies

La plateforme najda fait partie d’un plan national pour généraliser son utilisation dans toute la Tunisie. Le ministère de la santé a annoncé le lancement d’un programme visant à généraliser la plateforme numérique najda.tn qui a prouvé son efficacité dans l’accélération des interventions médicales et le sauvetage de vies humaines.

Ce service digital permet de détecter, de manière précoce, l’infarctus du myocarde grâce à la transmission instantanée d’alertes aux équipes médicales spécialisées, favorisant ainsi un démarrage rapide du traitement et limitant les complications menaçant la vie des patients.

La plateforme Najda offre également la possibilité de suivre en temps réel l’état des patients, avec un transfert direct des données vers les services d’assistance médicale urgente et les unités de cathétérisme cardiaque.

Les médecins peuvent ainsi surveiller à distance l’évolution des cas enregistrés et faciliter une intervention rapide et adaptée, Selon un communiqué du ministère qui prévoit d’équiper l’ensemble des services de cardiologie et d’urgences, ainsi que les ambulances, en matériel numérique moderne.

Ceci tout en assurant la formation des équipes médicales à l’utilisation de cette technologie, en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCV) et Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS).

Tekiano avec communiqué