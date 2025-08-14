Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette du 15 au 31 août 2025 au stade du Kram

Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette célèbre son 50e anniversaire cette année. Les riverains ont rendez-vous avec une nouvelle édition du 15 au 31 août 2025 au stade municipal de la ville du Kram et à la Goulette.
Le festival qui s’affirme comme un rendez-vous majeur de l’été dans la banlieue nord de Tunis est organisé conjointement par les municipalités de La Goulette et du Kram.
Cet évènement estival est initié par l’Association du Festival El Karraka, avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et Manifestations Culturelles et Artistiques, en plus des municipalités de La Goulette et du Kram.
Le programme officiel démarre le 15 aout au Parc El Bratel à La Goulette. Le reste des spectacles auront lieu jusqu’au 31 août au Stade municipal du Kram.
La programmation théâtrale parallèle se tiendra, pour sa part, du 17 au 24 aout 2025 à la Maison de la Culture du Kram Ouest pour mettre en lumière la richesse et la diversité des expériences scéniques tunisiennes.
Programme Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette 2025 :
15 août : Spectacle d’ouverture festif et humoristique ‘Dima Nadhak Dima Zahi’ avec Mounir Argui et Jamel Madani au Parc El Bratel à la Goulette
16 août : Pièce de théâtre ‘Flash Back’
17 août : Soirée populaire avec l’artiste Walid Salhi
18 août : Concert de Nordo
19 août : Soirée hommage au grand artiste Charles Aznavour
20 août : Spectacle soufi “Ziara”
21 août : Soirée rap avec le duo Stou & Sanfara
22 août : Soirée musicale collective “Yalla Nghanni – La Tunisie chante”
23 août : Pièce de théâtre “Big Bossa” de Wajiha Jendoubi
24 août : Concert des Khnefes avec Ahmed Mejri
25 août : Comédie théâtrale “Visa” avec Karim Gharbi
26 août : Concert de Kazo
27 août : Soirée soufie avec Weld El Azzouzia
28 août : Pièce de théâtre “Le Maestro” avec Bassem Hamraoui
29 août : Soirée musicale avec Raouf Maher
30 août : Spectacle pour enfants “Les chansons de dessins animés”
31 août : Soirée de clôture avec un concert Tarab de Eya Daghnouj
Tous les spectacles débutent à 22h00. La soirée du 15 août aura lieu Parc El Bratel à la Goulette, et le reste des spectacles seront organisés au Stade municipal du Kram.
Des représentations théâtrales sont programmées parallèlement au festival principal et sont organisées à la Maison de la Culture du Kram Ouest. La La programmation théâtrale parallèle débutera le 16 août 2025 à la Maison de la Culture du Kram Ouest, avec en ouverture un spectacle carnavalesque d’animation à 18h. Programme :
17 août à 18h00 : Carnaval d’animation devant la Maison de la Culture – couleurs, rythmes et joie partagée
A 19h00 : ‘Danse du ciel’ ,Production du Théâtre National
A 21h00 : Cérémonie symbolique en hommage à des personnalités du théâtre tunisien
18 août à 19h00 : ‘Art’ du Théâtre National Tunisien
19 août à 19h00 : ‘Sous pression’ du Centre des Arts Dramatiques du Kef
20 août à 19h00 : ‘Le manteau’ du Centre National des Arts de la Marionnette
21 août à 19h00 : ‘Beau Fantasme’ de la Compagnie Bidâa
22 août à 19h00 : ‘Au Violon’ de la Compagnie Nouveau Film, mise en scène Fadhel Jaziri
23 août à 19h00 : ‘Le Robot merveilleux’ proposé par Art de Vie de Kasserine
24 août à 10h00 : Ateliers de théâtre et de portraits pour enfants et jeunes, un espace d’expression et de découvertes
A noter que le directeur de théâtre et réalisateur tunisien Fadhel Jaïbi encadre un stage de théâtre en marge du festival qui se déroule du 17 au 23 août à l’espace Mad’Art Carthage.
