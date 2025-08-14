Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette du 15 au 31 août 2025 au stade du Kram

Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette célèbre son 50e anniversaire cette année. Les riverains ont rendez-vous avec une nouvelle édition du 15 au 31 août 2025 au stade municipal de la ville du Kram et à la Goulette.

Le festival qui s’affirme comme un rendez-vous majeur de l’été dans la banlieue nord de Tunis est organisé conjointement par les municipalités de La Goulette et du Kram.

Cet évènement estival est initié par l’Association du Festival El Karraka, avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et Manifestations Culturelles et Artistiques, en plus des municipalités de La Goulette et du Kram.

Le programme officiel démarre le 15 aout au Parc El Bratel à La Goulette. Le reste des spectacles auront lieu jusqu’au 31 août au Stade municipal du Kram.

La programmation théâtrale parallèle se tiendra, pour sa part, du 17 au 24 aout 2025 à la Maison de la Culture du Kram Ouest pour mettre en lumière la richesse et la diversité des expériences scéniques tunisiennes.

Programme Festival El Karraka ou le Festival Méditerranée de la Goulette 2025 :

15 août : Spectacle d’ouverture festif et humoristique ‘Dima Nadhak Dima Zahi’ avec Mounir Argui et Jamel Madani au Parc El Bratel à la Goulette

16 août : Pièce de théâtre ‘Flash Back’

17 août : Soirée populaire avec l’artiste Walid Salhi

18 août : Concert de Nordo

19 août : Soirée hommage au grand artiste Charles Aznavour

20 août : Spectacle soufi “Ziara”

21 août : Soirée rap avec le duo Stou & Sanfara

22 août : Soirée musicale collective “Yalla Nghanni – La Tunisie chante”

23 août : Pièce de théâtre “Big Bossa” de Wajiha Jendoubi

24 août : Concert des Khnefes avec Ahmed Mejri

25 août : Comédie théâtrale “Visa” avec Karim Gharbi

26 août : Concert de Kazo

27 août : Soirée soufie avec Weld El Azzouzia

28 août : Pièce de théâtre “Le Maestro” avec Bassem Hamraoui

29 août : Soirée musicale avec Raouf Maher

30 août : Spectacle pour enfants “Les chansons de dessins animés”

31 août : Soirée de clôture avec un concert Tarab de Eya Daghnouj

Tous les spectacles débutent à 22h00. La soirée du 15 août aura lieu Parc El Bratel à la Goulette, et le reste des spectacles seront organisés au Stade municipal du Kram.

Des représentations théâtrales sont programmées parallèlement au festival principal et sont organisées à la Maison de la Culture du Kram Ouest. La La programmation théâtrale parallèle débutera le 16 août 2025 à la Maison de la Culture du Kram Ouest, avec en ouverture un spectacle carnavalesque d’animation à 18h. Programme :

17 août à 18h00 : Carnaval d’animation devant la Maison de la Culture – couleurs, rythmes et joie partagée

A 19h00 : ‘Danse du ciel’ ,Production du Théâtre National

A 21h00 : Cérémonie symbolique en hommage à des personnalités du théâtre tunisien

18 août à 19h00 : ‘Art’ du Théâtre National Tunisien

19 août à 19h00 : ‘Sous pression’ du Centre des Arts Dramatiques du Kef

20 août à 19h00 : ‘Le manteau’ du Centre National des Arts de la Marionnette

21 août à 19h00 : ‘Beau Fantasme’ de la Compagnie Bidâa

22 août à 19h00 : ‘Au Violon’ de la Compagnie Nouveau Film, mise en scène Fadhel Jaziri

23 août à 19h00 : ‘Le Robot merveilleux’ proposé par Art de Vie de Kasserine

24 août à 10h00 : Ateliers de théâtre et de portraits pour enfants et jeunes, un espace d’expression et de découvertes

A noter que le directeur de théâtre et réalisateur tunisien Fadhel Jaïbi encadre un stage de théâtre en marge du festival qui se déroule du 17 au 23 août à l’espace Mad’Art Carthage.

Tekiano