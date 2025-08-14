FIFAK 2025 : la 38ème édition se tiendra plus tard que prévu

La direction du FIFAK annonce le report de la 38ᵉ édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia, initialement prévue du 16 au 23 août 2025, à la nouvelle période du 23 au 30 août 2025.

Le communiqué du comité d’organisation du festival FIFAK précise que cette décision intervient après une étude approfondie des conditions entourant l’organisation, la direction ayant rencontré plusieurs difficultés d’ordre matériel et logistique.

Ces conditions ont nécessité un réajustement du calendrier afin de garantir les meilleures conditions pour le succès du festival et la mise en œuvre optimale de sa programmation.

Tout en présentant leurs excuses pour ce changement, le comité affirme que ce report permettra de proposer une édition à la hauteur de l’histoire et de la réputation du festival, tout en poursuivant sa mission de soutien à l’action cinématographique militante.

Le FIFAK est organisé à Kélibia par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI). Après avoir célébré en 2024 son 60e anniversaire sous le slogan ‘Save Gaza‘, le FIFAK revient avec un nouveau mot d’ordre fort : ‘Free Palestine’.

