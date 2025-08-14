LG Channels élargit l’offre d’actualités locales et internationales de LG Electronics à travers le monde

LG Electronics (LG) accélère la croissance de son service gratuit et financé par la publicité LG Channels, grâce à une interface intuitive et à un catalogue de contenus en constante expansion. L’entreprise s’associe à des diffuseurs et médias de premier plan pour enrichir son offre d’actualités et la rendre plus accessible au grand public.

Depuis ce mois-ci, les utilisateurs peuvent accéder directement aux actualités depuis l’écran d’accueil grâce au nouveau portail d’actualités, disponible dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Royaume-Uni et l’Allemagne, avec un déploiement prévu sur d’autres marchés d’ici fin 2025.

Aux États-Unis, le News Hub de LG Channels centralise les flux d’actualités de partenaires tels que NBCUniversal, Disney, FOX Television Stations, Bloomberg Media, Warner Bros, Discovery ou encore Allen Media Group.

En Amérique latine, des partenariats avec TV Azteca (Mexique) et Grupo Bandeirantes ou CNN Brasil (Brésil) ont entraîné une forte hausse des heures de visionnage, respectivement +95 % au Mexique et +40 % au Brésil.

En Europe, LG Channels propose désormais plus de 100 chaînes d’information, dont BFM TV, GB News, CNN International, Bloomberg Television, Euronews et CNN en Español.

En Espagne, un accord avec RTVE permet d’offrir gratuitement La 1, La 2 et Canal 24 Horas.

L’expansion se poursuit également en Asie-Pacifique, avec notamment Sky News Australia et des médias sud-coréens (TV Chosun, JTBC, MBN, Channel A, YTN).

En Inde, plus de 40 chaînes d’actualités en huit langues régionales sont disponibles, dont Aaj Tak et NDTV India.

« Notre objectif est de rendre l’information locale et nationale plus accessible et pertinente au quotidien », déclare Chris Jo, directeur du webOS Platform Business Center.

Ces initiatives, déjà récompensées par un prix pour l’excellence en diffusion locale, confirment l’engagement de LG à offrir des contenus fiables, variés et adaptés aux besoins des audiences partout dans le monde.

Communiqué