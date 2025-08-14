Météo en Tunisie : ciel peu nuageux, cellules orageuses locales accompagnées de pluies l’après-midi

La météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux jeudi 14 août 2025 sur la plupart des régions. Ces nuages seront progressivement denses, l’après-midi, sur le Centre-ouest, le Sud-ouest et localement.

Apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies parfois intenses au niveau des régions Ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), avec des chutes de grêle sur des endroits limités sont également attendues.

Le vent soufflera de secteur Nord au nord et de secteur Est au centre et sud, faible à modéré. Sa vitesse dépassera temporairement 70km/h lors de l’apparition des cellules orageuses. La mer sera calme à peu agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés C dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 40 degrés ailleurs.