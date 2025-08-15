Le B7L9 Art Station à La Marsa s’impose comme le cœur battant d’une nouvelle génération musicale dynamique et innovante du 20 au 22 août 2025, en abritant la manifestation artistique GrassrEUts Tunisie 2025.

Il s’agit là d’un concours indépendant et audacieux qui célèbre la liberté de création sans compromis, offrant une scène vibrante où la jeunesse tunisienne et révèle ses voix les plus sincères et novatrices, souligne l’organisateur Scoop Organisation.

GrassrEUts, à prononcer ‘GrassRoots’ propose de mettre en avant la scène tunisienne en plein essor. L’évènement rejette le folklore figé et les vitrines institutionnelles pour déployer la scène locale dans toute sa vitalité, sa radicalité, sa poésie et sa vérité.

Ce concours unique parie sur la nouveauté et la sincérité tout en créant une plateforme européenne de diffusion et de visibilité, propulsant les talents tunisiens bien au-delà des frontières nationales.

Parmi les 39 candidatures, cinq projets remarquables ont été sélectionnés pour représenter cette scène musicale en pleine mutation. Le public retrouvera sur scène les artistes ŸUMA (Indie folk) , Midnight Pin (Rock alternatif), Illbucks (Hip-hop contemporain), Soudeni (Pop introspective) et Nessrine Jabeur x Wael Jabeur dans Aurora Live Project (Jazz).

Programme GrassrEUts Tunisie 2025

Mercredi 20 août 2025 : 21h00 – ŸUMA

Jeudi 21 août 2025 : 20h30 – Midnight Pin, 21h30 – Illbucks

Vendredi 22 août 2025 : 20h30 – Soudeni

21h30 – Nessrine Jabeur x Wael Jabeur – Aurora Live Project

GrassrEUts se vent un espace d’échange artistique et de liberté créative où artistes, jury international, professionnels du secteur et public se rencontrent pour bâtir ensemble une scène tournée vers l’avenir.

Le public est invité à vivre l’expérience en direct au B7L9 ou en streaming via l’application GrassrEUts, puis à voter pour leurs artistes préférés. Les deux lauréats auront la chance de se produire sur les grandes scènes européennes en 2026, notamment au Portugal, en Serbie et en Hongrie.

Il est possible de réserver les billets au prix de 5dt sur le site eazytick.com pour plonger dans un univers musical en pleine effervescence. Il est à noter qu’il est possible de suivre les concerts en live sur place à la Marsa ou en streaming sur la chaine YouTube de Jazz à Carthage.

