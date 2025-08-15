Hommage à Fadhel Jaziri au festival Carthage 2025 à la place du concert de Ky-Mani Marley

Le concert de l’artiste jamaïcain Ky-Mani Marley dans le cadre du festival Carthage 2025 a été officiellement annulé, a annoncé le comité d’organisation via la page officielle du Festival international de Carthage.

Le concert de Ky-Mani Marley initialement prévu pour le dimanche 17 août sera remplacé par un hommage à l’artiste tunisien feu Fadhel Jaziri avec la projection de son film Thalathoun (Trente).

Cette décision intervient après plusieurs semaines de polémiques sur les réseaux sociaux concernant les positions présumées du chanteur Ky-Mani Marley en faveur de l’entité sioniste.

Il est précisé dans le communiqué publié sur FB que toute personne ayant acheté ses billets aux guichets pourra bénéficier d’un remboursement à partir du lundi 18 août 2025, au siège de l’Établissement National pour le Développement des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, durant la période allant de 9h00 à 13h00.

Quant aux billets électroniques, les montants seront versés directement sur les comptes bancaires des clients à partir de la même date susmentionnée.

