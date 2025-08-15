Pharmacies de garde en Tunisie : le CNOPT lance une application et une plateforme pour les localiser

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) annonce le lancement d’une application mobile et d’une plateforme en ligne destinées à faciliter l’accès aux pharmacies de garde en Tunisie.

Ce nouvel outil numérique vise à améliorer l’organisation des permanences, à rapprocher le service pharmaceutique des citoyens et à garantir sa continuité, y compris les dimanches, jours fériés et soirées de samedi.

Grâce à une carte interactive, les utilisateurs pourront localiser les pharmacies en Tunisie qui sont de garde, en fonction de leur position la plus proche.

Surnommée GeoSync cette plateforme intelligente optimise la gestion des tableaux de garde et facilite l’accès des citoyens aux pharmacies de gardes.

Ses Fonctionnalités clés sont :

– Localiser avec précision toutes les pharmacies en Tunisie.

– Optimiser la création et la gestion des tableaux de garde.

– Simplifier l’accès des citoyens aux pharmacies de garde.

Cette solution innovante permettra ainsi aux patients d’obtenir rapidement les médicaments dont ils ont besoin, sans interruption, conformément à l’obligation légale imposant à chaque pharmacien fermé d’indiquer le nom du pharmacien de garde.

GeoSync est accessible via le lien officiel medicapp.tn/cnoptLocalisation, la plateforme fournira des informations précises sur l’adresse et la localisation de chaque officine de garde.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens invite l’ensemble des professionnels à enregistrer la position de leurs pharmacies sur cet outil, afin d’optimiser la couverture géographique et de mieux orienter les citoyens vers les points de service disponibles.

Tekiano