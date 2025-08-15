Rentrée scolaire 2025-2026 : liste des cahiers et livres scolaires demandés de la 1ère à 6ème année primaire

A l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de l’éducation tunisien a publié la liste des cahiers et livres scolaires qui seront utilisés pour les élèves des écoles primaires publiques, de la 1ère à la 6ème année primaire.

Voici ci-dessous la liste des livres scolaires pour l’année 2025 ainsi que les cahiers nécessaires pour chaque niveau de l’enseignement primaire en Tunisie:

Cahiers et livres scolaires pour les élèves de 1ère année et 2ème année :

Cahiers et livres scolaires pour les élèves de 3ème année et 4ème année :

Cahiers et livres scolaires pour les élèves de 5ème année et 6ème année :

Il est à noter que les prix des livres scolaires oscillent entre 2 et 5dt et qu’ils sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site du ministère Centre National Pédagogique (CNP).

