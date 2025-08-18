Les Défis du Chott de retour pour une 28e édition : le Sud tunisien prend la tête de course

Les Défis du Chott , la manifestation sportive et touristique initiée par des passionnés du sud, est de retour pour une 28ème édition toujours au coeur du désert tunisien. Cet événement sportif prouve que le désert n’est pas un décor : c’est un moteur économique!

Le 25 octobre 2025, Les Défis du Chott ne se contentera pas d’être un exploit sportif. Elle visera à rebattre les cartes du tourisme. La manifestation ambitionne de casser le carcan qui étouffe le tourisme tunisien.

Plages bondées l’été, villes mortes l’automne. Le Sud, laissé pour compte, attendait sa chance. Cette chance, les Défis du Chott la saisissent. Investir l’automne. Élargir la saison. Attirer une clientèle active, exigeante, en quête d’authenticité. Un tourisme qui vient chercher plus que du soleil : du défi, de l’expérience, du sens.

Comment est née l’idée de Les Défis du Chott

Tout commence dans les années 90, quand Philippe Genesio, face à l’étendue blanche et hostile du Chott El Jerid, voit au-delà du vide. Il imagine une course où le départ et l’arrivée se regardent en face, sur la croûte salée.

Une idée folle, mais devenue réaliste grâce à une équipe qui ne compte pas les heures ni les efforts; l‘association Les Foulées du Monde. C’est une tribu soudée, des passionnés qui refusent que le désert soit un oubli et qui ont pu transformer l’intuition en un rendez-vous international.

Ce qui a commencé comme une course sur sel est devenu un festival de disciplines au fil des éditions: marathon, semi, raids multisports, VTT, marche nordique, roller, stages motorisés.

Plus de 12 000 participants en 28 ans. Chaque édition laisse derrière elle une trace : hôtels occupés hors saison, tables locales pleines, artisans sollicités, circuits culturels animés. Le sport devient ici un outil de développement territorial, pas un simple spectacle.

L’automne, saison douce et lumineuse, devient un atout stratégique. Le Sud cesse d’attendre la haute saison pour exister. Le désert cesse d’être un décor passif : il devient produit, expérience, promesse.

Le déroulement de la manifestation Les Défis du Chott

Les épreuves de Les Défis du Chott incluent le Trail et la Rando, avec des distances de 10, 20 et 40 Km pour le Trail et aux alentours de 8 Km pour la Rando. Ici, on ne court pas juste pour une médaille. On vit, on s’immerge, on investit.

Les participants peuvent choisir entre plusieurs options de séjours : des hébergements en tout compris, des week-ends évasion ou encore des packages light (sans vol et sans transfert) aussi bien pour les Tunisiens que pour les personnes ne résidents pas en Tunisie.

Le sport devient moteur, pas décor. Hébergements, gastronomie locale, artisanat, culture : tout est réfléchi pour prolonger le séjour et irriguer l’économie.

A l’Institut français de Tunisie, Philippe Genesio et son équipe présenteront la 28e édition lors d’une conférence de presse prévue le 04 septembre 2025. Les nouveautés sportives, opportunités économiques et partenariats possibles seront exposés.

Une occasion unique de comprendre pourquoi cet événement dépasse le cadre sportif, et comment il peut contribuer à repositionner la Tunisie sur la carte du tourisme international.

Selon l’Organisation mondiale du tourisme, 10 % des recettes touristiques mondiales proviennent du sport, avec une croissance annuelle de 6 %.

La Tunisie a toutes les cartes pour capter ce flux : climat favorable, paysages uniques, accessibilité, coûts maîtrisés. Les Défis du Chott en sont la preuve vivante : avec une vision claire, un événement peut changer le visage d’un territoire.

Les Défis du Chott, c’est un manifeste : un tourisme qui dure, qui grandit, qui rapporte. Un Sud qui compte, qui attire, qui se réinvente.

“Le désert attend. La ligne de départ aussi. Et ce n’est pas qu’une question de sport.”

Les formules 2025 vont au-delà de la course : hébergement, restauration, activités culturelles. Offrir un séjour complet, une immersion durable.

Pour découvrir le détail des épreuves, consulter le programme et vous inscrire, rendez-vous sur le site defisduchott.com.

Salma Kechrid