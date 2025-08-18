Météo en Tunisie : ciel nuageux, cellules orageuses l’après-midi

La Météo en Tunisie se caractérise par des nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses, l’après-midi du lundi 18 août 2025, sur les régions côtières Est avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur ouest au sud, faible à modéré puis se renforçant relativement, l’après-midi, au sud Est. Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée dans la zone de Serrat et peu agitée dans le reste des côtes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions, atteignant 42 degrés dans le sud-ouest.