Pollution plastique en Tunisie : des chiffres alarmants sur les plages Tunisiennes selon le WWF

Les côtes tunisiennes sont envahies par les déchets plastiques, d’après les résultats du programme de suivi ‘Adopte une plage‘ mené par le WWF – Afrique du Nord durant la saison 2023–2024.

Selon les données collectées, plus de 30 000 fragments de plastique de petite taille ont été retrouvés, accompagnés de 23 000 bouchons, 17 000 pailles et près de 12 000 morceaux de polystyrène (souvent appelé « panneau bleu »).

Les bénévoles mobilisés dans le cadre de cette opération ont également ramassé plus de 78 000 mégots de cigarettes sur différents littoraux.

Des zones particulièrement touchées

Les plages tunisiennes ne sont pas toutes affectées de la même manière. Les plus fortes densités de déchets ont été relevées au niveau de la zone Kheïreddine (Kram) avec 3 766 objets pour 100 mètres, suivie de la plage de Mahdia où l’on a compté 1 775 objets pour 100 mètres.

Ces chiffres mettent en lumière l’ampleur de la pollution marine et l’urgence d’agir.

Un appel à la sensibilisation et à la protection de l’environnement

Face à ces résultats inquiétants, le WWF insiste sur la nécessité de changer les comportements, de renforcer la sensibilisation citoyenne et de mettre en place des actions plus concrètes pour protéger l’environnement.

Les données publiées s’appuient sur une démarche de science participative, mobilisant des centaines de volontaires. Elles reposent sur un protocole scientifique reconnu et déjà utilisé par l’INSTM, ainsi que sur le mécanisme ‘Adopter une plage’ du PNUE, dédié à l’éducation et à la surveillance des déchets marins.

Tekiano avec WWF