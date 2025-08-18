Protéger ses données personnelles en utilisant les moteurs de recherche basés sur l’IA : recommandations de l’ANCS

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les moteurs de recherche exploitant cette technologie sont de plus en plus utilisés au quotidien. Cependant, cette évolution s’accompagne de nouveaux risques liés à la vie privée et à la protection des données sensibles, souligne l’ANCS dans un communiqué partagé sur sa page FB.

L’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS) recommande ainsi une série de bonnes pratiques pour renforcer la sécurité numérique des utilisateurs.

Ne jamais partager de données sensibles

Les experts en cybersécurité rappellent qu’il est impératif de ne pas saisir d’informations confidentielles dans les champs de recherche. Numéros d’identité, de passeport, mots de passe, coordonnées bancaires, données médicales ou encore secrets professionnels doivent absolument rester protégés.

Privilégier les plateformes fiables et sécurisées

L’utilisation de moteurs de recherche officiels et reconnus, disposant de politiques de confidentialité claires, est essentielle. Avant d’utiliser un service, il est recommandé de vérifier les conditions d’utilisation afin de savoir comment vos données sont collectées, stockées et exploitées.

Surveiller son historique et limiter le partage

Le partage de résultats ou de liens contenant des informations sensibles peut représenter un risque majeur. Pour réduire cette exposition, il est conseillé d’utiliser la navigation privée et de supprimer régulièrement l’historique de recherche. Les outils de gestion de confidentialité intégrés aux moteurs peuvent également renforcer la protection des utilisateurs.

Se protéger contre le piratage et les menaces

Le danger ne vient pas uniquement de l’usage direct de l’IA, mais aussi des liens frauduleux et des failles de sécurité. Il est donc essentiel d’éviter de cliquer sur des liens suspects et de toujours utiliser un antivirus et un anti-malware mis à jour. L’activation d’un pare-feu constitue une couche de protection supplémentaire indispensable.

L’IA, un outil puissant mais à utiliser avec prudence

Si l’intelligence artificielle représente une avancée technologique majeure, sa puissance doit être maniée avec responsabilité. Les spécialistes de la cybersécurité rappellent que la vigilance des utilisateurs reste la meilleure défense contre les menaces numériques. Ce que vous saisissez aujourd’hui pourrait être conservé ou réutilisé à l’avenir.

Tekiano avec communiqué