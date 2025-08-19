Dhafer L’Abidine dans le prestigieux casting du film palestinien PALESTINE 36, candidat aux Oscars 2025

Dhafer L’Abidine, l’acteur et réalisateur tunisien figure dans le prestigieux casting du film PALESTINE 36 de la cinéaste palestinienne Annemarie Jacir, sélectionné pour être candidat aux Oscars 2025.

Ce long-métrage a été officiellement soumis par le ministère palestinien de la Culture pour représenter la Palestine dans la catégorie Meilleur film international à la 98ᵉ cérémonie des Oscars, informe l’acteur tunisien sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Le film PALESTINE 36 se présente comme un récit historique porté par des figures du cinéma mondial. Son histoire se situe en 1936, au cœur de la Palestine sous mandat britannique. Il fera sa première mondiale le 5 septembre 2025 au Festival International du Film de Toronto (TIFF).

PALESTINE 36 raconte l’histoire de Yusuf, tiraillé entre son village natal et l’énergie bouillonnante de Jérusalem, tout en rêvant d’un avenir au-delà des troubles qui secouent la Palestine sous mandat britannique en 1936, marquée par les soulèvements de plusieurs villages contre l’occupation.

L’histoire se complique avec l’arrivée massive de juifs fuyant l’Europe fasciste, les revendications d’indépendance palestiniennes et la pression croissante sur l’Empire britannique, à un moment décisif pour l’avenir de toute la région…

Un casting international prestigieux donne vie à ce récit composé de grandes figures du cinéma à l’instar de Hiam Abbass (Paradise Now, Blade Runner 2049), Kamel El Basha, icône palestinienne du théâtre et du cinéma, Saleh Bakri (Salt of the Sea) et Yasmine Al-Massri (Castlevania, Thank You for Banking with Us!).

La société de distribution Mad Solutions ajoute qu’on retrouve aussi dans ce casting Jeremy Irons, l’acteur britannique oscarisé, Dhafer L’Abidine, l’acteur et réalisateur tunisien reconnu sur la scène internationale, Billy Howle, Liam Cunningham et Robert Aramayo (qui ont joué ensemble dans la série Game of Thrones), Jalal Altawil (Syrie) ainsi que les révélations Yafa Bakri et Karim Daoud Anaya.

La réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir a écrit, réalisé et produit plus de 16 films, projetés dans les plus grands festivals de cinéma au monde comme Cannes, Berlin, Venise, Toronto et Telluride. Ses trois longs-métrages précédents ont tous représenté la Palestine aux Oscars.

Elle a marqué l’histoire en réalisant le premier long-métrage signé par une femme palestinienne, Salt of This Sea, lauréat du prix FIPRESCI et présenté à Cannes. Son film When I Saw You a remporté le prix du Meilleur film asiatique à la Berlinale, tandis que Wajib a décroché 36 récompenses internationales, notamment à Mar del Plata, Dubaï et Londres.

Le film Palestine 36 suit un groupe de personnages qui se retrouvent dans une situation qu’ils n’ont jamais choisie, avec un destin bien plus grand qu’eux suspendu au-dessus de leur tête, explique la réalisatrice Annemarie Jacir.

Réaliser PALESTINE 36 a été le défi le plus difficile de ma vie, Elle ajoute : Je n’aurais jamais imaginé que cette année, marquée par le sang, la violence et la mort, serait aussi celle où je construirais une œuvre façonnée par tant de mains, de cœurs, d’amour et de résistance.

