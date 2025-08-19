Éclipse totale de Lune dimanche 7 septembre 2025 : observation à la Cité des Sciences de Tunis

Le dimanche 7 septembre 2025, le ciel nous offrira un spectacle astronomique exceptionnel et permettra à une grande partie de la population du globe de suivre une éclipse totale de Lune.

Ce phénomène rare pourra être observé en Europe, dans la majeure partie de l’Asie, en Afrique de l’Ouest ainsi qu’en Australie occidentale.

L’éclipse totale de la lune débutera à 16h28 (heure locale) avec l’entrée de la Lune dans la pénombre terrestre. Le moment le plus spectaculaire aura lieu à 19h11, lorsque notre satellite naturel sera totalement immergé dans l’ombre de la Terre, informe la cite des sciences de Tunis.

La Lune se parera alors d’une magnifique teinte rouge cuivré, offrant un spectacle inoubliable aux passionnés d’astronomie. Le phénomène s’achèvera à 21h55 avec la sortie définitive de la pénombre.

Une soirée d’observation à la Cité des Sciences de Tunis

Pour marquer cet événement, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise une soirée spéciale d’observation à l’Auditorium Al-Khawarizmi, à partir de 17h00.

Le programme inclura :

– Une conférence grand public intitulée « Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 »,

– Une observation aux télescopes des différentes phases de l’éclipse,

– La découverte de la planète Saturne, visible dans le ciel durant la soirée.

Cet événement constitue une occasion unique de découvrir les merveilles du ciel et de mieux comprendre les mécanismes astronomiques. La Cité des Sciences de Tunis invite ainsi les curieux, amateurs et passionnés à partager ce moment de science et d’émerveillement.

Tekiano avec CST