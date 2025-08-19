Heritage Fan, une réédition en édition limitée du mythique ventilateur D-301 de LG

LG a ravivé un souffle de nostalgie avec le lancement du Heritage Fan, une réédition en édition limitée de son mythique ventilateur D-301. Alliant design rétro et technologies modernes, ce modèle rend hommage au rôle pionnier de l’entreprise dans l’industrie coréenne de l’électroménager.

Créé à l’origine par Goldstar, l’ancêtre de LG, en 1958, le D-301 fut le premier ventilateur électrique fabriqué en Corée. Véritable symbole de confort moderne et de fierté nationale, il a marqué l’entrée de l’électronique coréenne sur la scène internationale.

Pour rééditer ce produit emblématique, LG s’est inspiré de modèles d’époque soigneusement conservés par des clients fidèles. L’esthétique des années 1960 – cadre courbé, molette analogique et logo Goldstar gravé – a été fidèlement respectée, tandis que la technologie a été entièrement modernisée: moteur BLDC à haute efficacité, fonctionnement silencieux et batterie rechargeable offrant jusqu’à 10 heures d’utilisation sans fil.

Bien qu’il ne soit pas disponible à la vente, le Heritage Fan a suscité un vif engouement en ligne. Les internautes ont salué son design intemporel et certains ont exprimé le souhait de le voir commercialisé.

Plus qu’un simple produit, le Heritage Fan incarne l’héritage de LG et son engagement à innover tout en gardant une touche humaine et chaleureuse.

Communiqué