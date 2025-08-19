Rentrée scolaire 2025-2026 : inscriptions à distance en classes préparatoires des enfants nés en 2020

A l’occasion de la Rentrée scolaire 2025-2026, les inscriptions à distance en classes préparatoires des enfants nés en 2020, dans les écoles primaires publiques et privées, les jardins d’enfants publics et privés et les écoles coraniques démarrent vendredi 22 aout 2025 et se poursuivront jusqu’au 4 septembre 2025.

Selon le communiqué conjoint publié par les ministères de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et des affaires religieuses, les inscriptions à distance seront effectuées à partir de midi à travers le lien suivant : www.preparatoire.education.tn

Le ministère de l’éducation tunisien précise dans le communiqué qu’il publiera sur le même site dédié aux inscriptions, des vidéos explicatives et un guide d’utilisation concernant les inscriptions à distance des enfants en classes préparatoires.

Tekiano