Dream City 2025 à Tunis : 10ème édition du festival d’art contemporain et urbain en octobre

Le festival Dream City revient à Tunis du 3 au 19 octobre 2025 pour célébrer sa 10ᵉ édition. Organisé par L’Art Rue, cet événement incontournable des arts contemporains et performances urbaines transforme la capitale tunisienne en un vaste terrain d’expression artistique.

Dans un monde traversé par des crises multiples, Dream City affirme que l’art est un acte de résistance, de réparation et de résilience. Fidèle à son esprit originel, la ville rêvée, l’urgence du présent et la création contextuelle, le festival réunira des artistes de Tunisie, de la région SWANA, d’Afrique et d’Europe.

Cette dixième édition réactivera les éléments fondateurs de Dream City souligne les organisateurs dans communiqué, il s’agit de :

– Les Dream Creations et Dream Exhibition, œuvres pensées et créées à Tunis sur le long cours — colonne vertébrale du festival — seront partagées avec les publics tunisiens et internationaux ;

– des Dream Guests venus de plusieurs continents nous rejoindront ;

– Dream Concert, Dream films & videos viendront prolonger les expériences sensibles ;

– des Dream Labs ouvriront des espaces de réflexion et de débat,

– Dream Leyli accueillera les fêtes nocturnes, et Kharbga City fera place à la jeunesse et à ses imaginaires.

Par ailleurs, l’équipe informe qu’elle sera fière de faire éclore, dans cette édition, les fruits de collaborations durables locales et internationales, à savoir Dream Collaborations avec TACIR, la Sharjah Art Foundation (SAF), ou encore Bard College.

En octobre 2025, Dream City invitera habitants et visiteurs à explorer les ruelles et places de Tunis, à écouter des récits intimes et puissants, et à partager des moments qui, malgré les épreuves, continuent de relier les gens. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs d’art contemporain, de performance urbaine et de rencontre culturelle.

Tekiano avec communiqué