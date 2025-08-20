Eya Hosni et Yasmine Radhouani offrent une pluie de médailles d’or à la Tunisie aux Championnats d’Afrique d’Haltérophilie

L’haltérophile tunisienne Eya Hosni (63 kg) a brillé aux Championnats d’Afrique cadets et juniors d’haltérophilie, disputés à Accra, au Ghana, en décrochant trois médailles d’or dans la catégorie juniors.

Un jour plus tôt, sa compatriote Yasmine Radhouani (53 kg) avait déjà marqué la compétition en remportant six médailles, dont trois en or dans la catégorie cadettes (arraché, épaulé-jeté et total). Elle avait également décroché trois médailles de bronze dans la catégorie juniors.

Avec ces performances remarquables, la Fédération Tunisienne d’Haltérophilie confirme son talent et sa compétitivité sur la scène africaine, portée par une jeune génération ambitieuse.

La délégation tunisienne, composée de neuf haltérophiles, continue ainsi de faire flotter haut les couleurs nationales au Ghana.

Tekiano