Gamescom 2025 : Le rendez-vous incontournable du jeu vidéo à Cologne en Allemagne

Le salon Gamescom 2025, la plus grande manifestation européenne dédiée aux jeux vidéo, se tient du 20 au 24 août 2025 à Cologne, en Allemagne. Rassemblant plus de 320 000 visiteurs venus de plus de 100 pays, cet événement est devenu la vitrine mondiale de l’industrie du jeu vidéo, mêlant exposition grand public et plateforme business majeure pour les acteurs du secteur.

Le salon Gamescom rayonne depuis 2009 en Europe et world wide

Gamescom a vu le jour en 2009, succédant à la Games Convention de Leipzig. Organisé au Koelnmesse de Cologne, il s’est très rapidement imposé comme le plus grand salon dédié aux jeux vidéo dans le monde, attirant dès sa première édition 450 exposants et près de 230 000 visiteurs.

Au fil des années, l’événement n’a cessé de croître, accueillant à ce jour plus de 370 000 visiteurs. Avec l’abandon d’E3 (L’Electronic Entertainment Expo (E3) qui se déroule à Los Angeles annulé après le retrait de tous les principaux éditeurs), Gamescom est depuis devenu le rendez-vous numéro un des annonces et révélations dans l’univers du gaming.

L’introduction de l’Opening Night Live, animée par Geoff Keighley depuis 2019, a renforcé sa place en tant que scène majeure pour les lancements et avant-premières en matière de jeu vidéos les plus attendus par les gamers.

Nintendo, grand absent l’an dernier du salon Gamescom, revient en force en 2025, auréolé du lancement record de sa Switch 2. Google, Ubisoft et la plupart des autres éditeurs sont également présents.

Les principaux participants et exposants de Gamescom 2025

Geoff Keighley, célèbre présentateur et producteur d’Opening Night Live, est l’invité d’honneur de l’événement. Il est chargé d’orchestrer les différentes annonces et créer une ambiance unique. Par ailleurs, de nombreuses conférences, panels avec des développeurs renommés, tournois esports, et séances de dédicaces rythment la semaine.

En 2025, Gamescom confirme sa stature avec plus de 1 500 exposants, incluant les géants de l’industrie tels que Sony, Microsoft, Nintendo, Bandai Namco, Konami, KRAFTON, et bien d’autres. Ces acteurs majeurs profitent de l’événement pour dévoiler leurs prochaines sorties, proposer des démos jouables et organiser des rencontres avec les fans.

KRAFTON est notamment présent avec trois titres phares : inZOI, PUBG: Blindspot, et PUBG: BATTLEGROUNDS, offrant aux visiteurs des expériences immersives inédites. Xbox mettra en avant une vingtaine de jeux, dont Hollow Knight Silksong disponible en démo jouable sur PC, et présentera sa nouvelle console portable ROG Xbox Ally X.

Nintendo marque son grand retour après une absence l’an dernier, avec des démos exclusives pour la Switch et la Switch 2, notamment Metroid Prime 4: Beyond et Pokemon Legends Z-A. Bandai Namco présente Little Nightmares 3, entre autres titres attendus.

Nouveautés et jeux phares révélés à Gamescom 2025

L’édition 2025 est riche en annonces avec de nombreux titres très attendus dévoilés lors de la soirée d’ouverture, Gamescom Opening Night Live 2025. Parmi les jeux annoncés ou révélés figurent :

– Call of Duty: Black Ops 7

– Resident Evil Requiem

– Ghost of Yotei (exclusivité PlayStation 5)

– Ninja Gaiden 4

– The Outer Worlds 2

– Silent Hill f

– World of Warcraft: Midnight

– Black Myth: Wukong (avec une possible annonce de DLC)

Ces révélations sont accompagnées d’animations, concerts (dont la performance musicale Clair Obscur: Expedition 33), stands interactifs et expériences de réalité virtuelle pour immerger pleinement les visiteurs dans l’univers des jeux.

Pourquoi visiter Gamescom 2025 ?

Pour les fans de jeux vidéo, Gamescom 2025 représente l’occasion idéale de tester les dernières nouveautés avant leur sortie mondiale, de rencontrer les créateurs, de participer à des compétitions esports et de découvrir les tendances à venir dans l’industrie.

Pour les professionnels, c’est une plateforme essentielle pour le networking, les affaires, et la veille stratégique, rassemblant une community internationale d’éditeurs, développeurs, distributeurs et journalistes.

Ce panorama complet du salon Gamescom 2025 vous invite à vivre l’expérience ultime du gaming en Europe, combinant nouveautés technologiques, immersion ludique et rencontres exceptionnelles dans la ville de Cologne, berceau de la culture vidéoludique.

Pour suivre toutes les infos officielles, horaires, billets et programmes, rendez-vous sur le site officiel de Gamescom.

