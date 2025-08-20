Météo en Tunisie : hausse des températures et coups locaux de sirocco

La Météo en Tunisie affiche des températures seront en hausse remarquable, mercredi, 20 août 2025. Les maximales seront comprises entre 32 et 36 degrés dans la région du Cap Bon, entre 37 et 43 degrés dans le reste des régions et atteignant 45 degrés dans la région de Kairouan et dans l’extrême sud-ouest avec coups locaux de sirocco.

Des nuages passagers sur la plupart des régions et les nuages seront denses, l’après-midi, sur les régions Est au nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud, relativement fort à fort près des côtes, faible à modéré ailleurs puis se renforçant relativement sur les hauteurs avec une vitesse dépassant temporairement 60 Km/h sous forme de rafales. La mer sera agitée à très agitée.