Abonnements scolaires et universitaires 2025-2026 : démarrage des ventes dès lundi

La TRANSTU, Société des Transports de Tunis, annonce le lancement du premier trimestre des abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2025-2026, à compter du lundi 25 août 2025.

Ces abonnements permettent aux élèves et étudiants tunisiens d’accéder facilement aux réseaux de transport public, incluant bus, métro et TGM ou train Tunis – La Marsa – La Goulette.

La vente des abonnements se fera dans 151 bureaux de poste, dont 130 dans le Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) et 21 autres dans le reste du pays. Ces abonnements sont valables pour tous les trajets scolaires et universitaires.

Pour faciliter l’achat, la société a mis en place cinq agences commerciales dédiées aux abonnements scolaires et universitaires :

– Agence commerciale du Mourouj 4, face à la station terminale du métro ligne 6

– Agence commerciale du 7ay El Khadhra

– Agence commerciale à la station Suleiman Kahia à Manouba

– Agence commerciale à la station La Marsa Plage

Point de vente au complexe universitaire de Manouba : Institut Supérieur de Comptabilité et de Gestion des Entreprises

– Une agence spéciale à Tunis Maritime permettra également de corriger ou modifier les abonnements du T.H.M.

Les horaires d’ouverture des agences sont du lundi à vendredi de 8h00 à 17h00 et samedi de 8h00 à 13h00.

En complément, les élèves et étudiants peuvent acheter leurs abonnements en ligne via le site officiel : www.ichtirak.poste.tn.

Pour toute information sur les abonnements scolaires et universitaires en Tunisie, la TRANSTU invite les adhérents à contacter le centre d’appel du Courrier Tunisien : 1828 (Service 3) ou le numéro vert de la Société de Transport Tunisien : 80 100 345.

