Le Parc du Belvédère abrite la nuit internationale des chauves-souris 2025 pour la 14ème année consécutive. Cet évènement organisé par l’association des amis du Belvédère est prévu pour vendredi 29 aout.

La nuit internationale des chauves-souris est dédiée à la découverte de ces mammifères fascinants. Le parc du Belvédère à Tunis constitue le refuge idéal pour ces mammifères nocturnes grâce à ses vieux arbres, son lac et ses cavités naturelles, souligne les organisateurs dans un communiqué.

L’association a concocté un programme riche et diversifié qui débute à 18H et comprend des ateliers ludiques et artistiques pour les enfants et les adultes, des jeux pédagogiques, la fabrication de masques et la sensibilisation à la biodiversité.

Une conférence animée par le Pr. Saïd Nouira et Ines Reguigui abordera le thème ‘Les chauves-souris : biologie et importance dans la vie nocturne de la ville’.

À la tombée de la nuit, une balade guidée par Ridha Ouni permettra d’observer et d’écouter les chauves-souris grâce à des détecteurs à ultrasons. Enfin, à 20h00, les participants auront l’occasion de découvrir les pièges lumineux et les insectes du parc.

L’entrée est libre est ouvert à toutes et tous, pour une belle occasion d’explorer la vie nocturne du parc, de mieux comprendre nos voisines ailées, et de se reconnecter à la nature en ville. il suffit de s’inscrire. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’association des amis du Belvédère.

