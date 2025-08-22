Fin de l’Hôtel du Lac : démolition du monument brutaliste de Tunis qui a inspiré le Sandcrawler de Star Wars

L’Hôtel du Lac, joyau emblématique de l’architecture brutaliste tunisienne, entame un nouveau chapitre de son histoire. Construit entre 1970 et 1973 par l’architecte italien Raffaele Contigiani, ce bâtiment unique en son genre se démarque par sa silhouette audacieuse en forme de pyramide inversée, une prouesse architecturale reposant sur des fondations profondes et solides.

Situé au cœur de la capitale tunisienne, l’hôtel a longtemps symbolisé l’élan moderniste et de l’ouverture de la Tunisie post-indépendance vers un tourisme ambitieux et novateur. Orné de larges vitrages et de béton brut apparents, il s’est inscrit comme une figure emblématique du paysage urbain de Tunis, imprégnant la ville d’une identité architecturale résolument contemporaine.

Malheureusement, après des décennies de succès, l’Hôtel du Lac a connu un déclin progressif, avec l’usure du temps et une fermeture qui a duré plusieurs années. Son état s’est alors fortement dégradé, au point de devenir une menace pour la sécurité publique, nécessitant une intervention urgente.

Démolition de l’Hôtel du Lac pour un renouveau ambitieux

Face à la détérioration avancée du bâtiment, les autorités locales ont décidé de lancer les travaux de démolition à partir du 15 août 2025. Cette décision, bien que difficile, était incontournable car l’hôtel présentait des risques sérieux pour les habitants et visiteurs de la capitale.

Le président du conseil local de Bab Bhar, le député Moez Ben Othman, a précisé lors d’une émission diffusée sur la radio nationale Tunisienne, que cet édifice était “en état de ruine avancée” et que la démolition était sanctionnée par une décision judiciaire.

L’opération, qui devrait s’étendre sur près de 8 à 9 mois, ouvre la voie à un ambitieux projet de reconstruction. Ce dernier a été proposé par un investisseur privé, qui s’engage à préserver l’esthétique originale de l’Hôtel du Lac tout en le dotant des toutes dernières technologies de construction modernes.

L’objectif est de maintenir la forme distinctive de la pyramide inversée, en hommage à l’héritage architectural laissé par Contigiani, tout en offrant un établissement hôtelier de haut standing, adapté aux exigences actuelles du tourisme international.

L’Hôtel du Lac à Tunis : entre architecture brutaliste et légende Star Wars

L’Hôtel du Lac de Tunis est souvent comparé au célèbre ‘sandcrawler’, le véhicule des Jawas dans la saga Star Wars. Cette analogie repose sur l’architecture singulière de l’édifice : une pyramide inversée, massive et anguleuse, construite en béton brut, qui rappelle la silhouette imposante du char des sables.

D’après plusieurs témoignages, le réalisateur George Lucas, qui a tourné une partie de Star Wars en 1977 dans le désert tunisien, notamment à Tataouine, aurait trouvé une source d’inspiration dans cet hôtel iconique lors de ses passages à Tunis.

Un architecte engagé dans la sauvegarde du bâtiment affirme même que le design du sandcrawler aurait été influencé par cette structure urbaine unique. Si certains membres de l’équipe de production ont reconnu une ressemblance, plusieurs experts en design nuancent cette version, estimant qu’il s’agit d’une hypothèse plausible mais jamais confirmée.

Quoi qu’il en soit, cette légende a largement circulé, conférant à l’Hôtel du Lac un double statut : celui de chef-d’œuvre du brutalisme architectural et celui d’icône culturelle associée à l’univers Star Wars.

Un projet porteur d’emploi et d’espoir pour la Capitale mais aussi beaucoup de doutes

Au-delà de sa valeur patrimoniale et symbolique, la renaissance de l’Hôtel du Lac représente un levier économique important pour Tunis. Le projet de reconstruction prévoit la création d’environ 435 emplois directs, un impact significatif dans le contexte socio-économique local.

Ce renouveau architectural est perçu comme une opportunité de revitaliser la zone de Beb Bhar, en attirant touristes et investisseurs, et en renforçant la place de Tunis comme une destination touristique attractive en Méditerranée.

Pourtant, ce chantier soulève aussi des débats passionnés autour de la préservation du patrimoine brutaliste, avec certains défenseurs insistant pour que l’hôtel soit protégé en tant que monument emblématique de Tunis et une œuvre d’art moderne incontournable.

Depuis des années des actions sont menés pour préserver le monument. Racheté en 2011 par la société libyenne LAFICO, qui envisageait sa démolition pour construire une nouvelle tour hôtelière, ceci a provoqué une forte opposition d’architectes et de défenseurs du patrimoine.

Malgré une pétition lancée en 2019 pour sa sauvegarde, le bâtiment reste dans un état critique, aggravé par un incendie en 2011. Il est inscrit sur la liste rouge du patrimoine brutaliste menacé depuis 2017..

Quoi qu’il en soit, le projet avance avec la volonté d’allier respect de l’histoire et innovation, incarnant ainsi ce délicat équilibre entre préservation culturelle et développement urbain.

L’Hôtel du Lac, symbole fort de la capitale tunisienne du XXe siècle, s’apprêterait il à renaître de ses cendres? Cet icône brutaliste de Tunis, serait-il prêt à écrire un nouveau chapitre flamboyant de son histoire, à la croisée des chemins entre passé et futur?

Trop tôt pour l’affirmer. Pour l’heure, les Tunisois s’apprêtent à faire leurs adieux à un symbole fort de l’architecture de Tunis en attendant le renouveau…

