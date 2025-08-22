Météo en Tunisie : mer agitée, orages et pluies attendues l’après-midi et samedi

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel nuageux sur l’ensemble du pays, vendredi 22 août 2025. Ces nuages seront, progressivement, denses, sur les régions ouest au nord et au centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Les pluies seront localement intenses à Kasserine, Siliana, Kairouan, Zaghouan et le nord de Sidi Bouzid. L’apparition des cellules orageuses avec des pluies est attendue, samedi 23 aout, dans l’après-midi, sur les hauteurs ouest au nord et au centre.

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui dépassera temporairement 80km/h lors de l’apparition des cellules orageuses. Selon l’INM, les quantités les plus importantes oscilleront entre 30 mm et 50 mm, avec des chutes locales de grêle.

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés dans le nord, les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 42 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 44 degrés dans le sud avec des vents de sirocco.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays puis se renforçant, l’après-midi, au sud. Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 60 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera généralement agitée et progressivement très agitée dans le nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Tekiano