Zaineb Naoui offre 3 médailles d’or et 3 médailles d’argent à la Tunisie aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie 2025

La Tunisie continue de briller aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie cadets et juniors 2025, organisés actuellement au Ghana. L’haltérophile tunisienne Zaineb Naoui a enrichi le palmarès national en décrochant six nouvelles médailles, jeudi 21 aout 2025.

L’athlète tunisienne Naoui a raflé trois médailles d’or dans la catégorie cadettes (+77 kg) et trois médailles d’argent en juniors (86 kg), portant ainsi le total tunisien à 27 médailles, dont 12 en or.

Ces performances s’ajoutent aux exploits réalisés depuis le début de la compétition. Mercredi, 20 aout 2025 Ghofrane Ghrissa a remporté trois médailles d’or chez les cadettes (U17, -77 kg). Mardi 19 aout, Eya Hosni a décroché trois médailles d’or en juniors (-63 kg).

La même journée, Idriss Werthi a brillé avec trois médailles d’argent en juniors (-60 kg), tandis qu’Eya Ghali a ajouté six médailles d’argent (trois chez les cadettes et trois autres en juniors,( -69 kg).

Lundi, c’est Yasmine Radhouani (-53 kg) qui avait ouvert le compteur tunisien avec six médailles : trois en or chez les cadettes et trois en argent en juniors.

Avec ces résultats, la délégation tunisienne menée par la fédération tunisienne d’haltérophilie, confirme son statut de puissance montante de l’haltérophilie africaine, et affiche des ambitions fortes pour la suite de la compétition.

Tekiano