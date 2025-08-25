JCC 2025 : ouverture des inscriptions pour la section Carthage Pro et les ateliers Chabaka et Takmil

Le comité directeur de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 2025 prévues du 13 au 20 décembre 2025), annonce sur la page officielle des JCC l’ouverture des inscriptions pour la section ‘Carthage Pro’, dédiée aux deux ateliers ‘Chabaka’ pour les projets en développement et ‘Takmil’ pour les projets en posproduction.

Les rencontres de la plateforme professionnelle Carthage Pro auront lieu du 15 au 18 décembre 2025, dans le cadre de la programmation officielle des JCC. La date limite d’inscription est fixée au 15 septembre 2025.

Lancée en 1992, cette plateforme vise à travers ces deux ateliers à accompagner les cinéastes à différentes étapes de création -du développement à la postproduction- à travers un encadrement professionnel, des échanges et des opportunités de mise en réseau.