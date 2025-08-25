Tabarka : le Festival Musique du Monde signe son grand retour après 21 ans

Après vingt et un ans d’absence, le Festival Musique du Monde de Tabarka revient pour une sixième édition attendue du 27 au 30 août 2025. Ce festival emblématique de la ville de Tabarka est de retour après une dernière édition organisée par feu Dr Jilani Dabboussi, alors maire de la ville.

Grâce aux efforts conjoints du gouverneur de la région, M. Taïeb Dheridi, et de l’Association Al Wafa pour la promotion du théâtre dirigée par Nawar Dhouioui et Slim Bririmi, le festival renaît avec l’ambition de replacer Tabarka sur la carte culturelle et touristique internationale.

Le Festival de Musique du Monde a pour vocation lors de sa création, de faire découvrir aux visiteurs de Tabarka la richesse des musiques venues des quatre coins du globe. Véritable carrefour culturel, il permettra également au public tunisien de s’ouvrir à des sonorités variées, alliant traditions et modernité.

Outre sa dimension artistique, l’événement contribue à la relance économique et touristique de Tabarka, station balnéaire tunisienne réputée pour sa nature et son patrimoine, tout en renforçant la stratégie nationale de décentralisation culturelle.

Programme du Festival de Musique du Monde 2025 à Tabarka

La scène emblématique du Théâtre de la Mer de Tabarka vibrera pendant quatre soirées exceptionnelles :

– 27 août 2025 : ouverture avec le rappeur tunisien Nordo, star de la scène urbaine.

– 28 août 2025 : concert du chanteur Jenjoun accompagné de Khalil Briki alias Hama K8t, musicien originaire de Tabarka installé au Canada.

– 29 août 2025 : spectacle ‘Yalla Nghanni, Tabarka Tghanni” (Allons chanter) du maestro Ktaiba Rahali, mêlant authenticité tunisienne et modernité, avec une forte interaction entre artistes et public.

– 30 août 2025 : clôture festive avec le chanteur Mourtada F’titi, promettant une soirée inoubliable.

En combinant musique tunisienne, créations contemporaines et sonorités internationales, le Festival de Musique du Monde de Tabarka 2025 s’impose comme un événement fédérateur.

Avec ce retour tant attendu, Tabarka confirme son statut de destination incontournable pour les amoureux de musique, de culture et de découvertes.

