Concours – Tunisie : recrutement de 25 insepcteurs de travail

Le ministère des Affaires sociales tunisien annonce dans un communiqué, l’ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de 25 inspecteurs du travail.

Les épreuves se dérouleront le 30 octobre 2025, selon un arrêté ministériel publié dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2025 pour déposer leurs dossiers de candidature auprès du ministère des affaires sociales.