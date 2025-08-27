Les smartphones Google Pixel 10 envisagent de concurrencer les géants du domaine

Google a dévoilé sa toute nouvelle famille de smartphones Pixel 10, composée des modèles Pixel 10 classique, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold, cet été 2025. Chaque smartphone s’adresse à une catégorie d’utilisateurs en quête d’innovation, de performance et d’intelligence artificielle intégrée.

Le Pixel 10 a été présenté officiellement lors de la conférence annuelle ‘Made by Google 2025‘ introduite par le célèbre présentateur américain Jimmy Fallon et qui a été diffusée en direct sur YouTube à partir de New York le 20 août 2025.

La date de présentation a été choisie stratégiquement pour devancer la sortie des iPhone 17 d’Apple, prévue en septembre 2025, dans une volonté de prendre de l’avance sur la concurrence.

Si la la firme californienne est aujourd’hui considérée comme un outsider face aux poids lourds tels que Apple et Samsung, les Pixel 10 démontrent une volonté claire de rivaliser dans la cour des grands grâce à leurs spécificités techniques pointues et leur conception éco-responsable.

Le Pixel 10 standard séduit par son écran compact de 6,3 pouces et un ensemble photo à triple capteur, offrant un zoom optique jusqu’à 10x, une prouesse rare par rapport à son niveau de prix.

Les modèles Pro et Pro XL montent en gamme avec des écrans plus vastes (jusqu’à 6,8 pouces), et un zoom jusqu’à 100x couplé à une IA sophistiquée qui optimise la qualité des photos en temps réel.

Le véritable bijou est le Pixel 10 Pro Fold, un smartphone pliable doté d’un écran AMOLED de 8 pouces, d’une batterie longue durée et d’une charnière innovante assurant robustesse et fluidité au quotidien.

Ces prouesses techniques s’appuient sur la toute dernière puce Tensor G5, gravée en 3 nm, qui améliore à la fois la rapidité, l’efficacité énergétique, et l’usage des technologies d’IA maison, telles Gemini Live et Magic Cue.

Ces innovations promettent une expérience utilisateur plus fluide, intelligente et personnalisée que jamais.

Google adopte une stratégie claire pour rivaliser avec Apple, Samsung et Xiaomi

Pour Google, le défi est de taille; faire oublier son rôle de suiveur et s’affirmer en tant que leader technologique. La firme mise sur sa maîtrise logicielle d’Android et son intégration poussée de l’intelligence artificielle pour offrir une expérience unique.

Contrairement à ses concurrents directs, Apple avec son iPhone 17 et Samsung avec sa série Galaxy S25, Google contrôle entièrement la conception du matériel combinée à son système d’exploitation, ce qui lui permet des mises à jour rapides et des fonctionnalités sur mesure, notamment dans la photographie computationnelle et les assistants intelligents.

Cette synergie entre matériel et logiciel fait du Pixel 10 un smartphone particulièrement adapté aux utilisateurs recherchant innovation et fiabilité.

Les prix démarrant autour de 800 euros rendent ces appareils attractifs face aux modèles premium souvent plus onéreux proposés par ses concurrents. Avec cette gamme ambitieuse, Google pourra non seulement renforcer sa place sur le marché américain mais tenter de conquérir des parts en Europe et en Asie, où la bataille est féroce.

Nouveautés Google 2025 : l’IA au cœur de l’écosystème

Au-delà des smartphones, Google a profité de l’été 2025 pour révéler plusieurs outils et services boostés à l’intelligence artificielle lors de sa conférence “Live from NYC, It’s Made by Google ‘25” marquée par 10 générations de Google Pixel.

L’assistant Gemini Ultra a ainsi été présenté comme un compagnon capable d’assister dans la création vidéo, la compréhension conversationnelle et même l’automatisation de tâches complexes.

Le constructeur a aussi lancé Flow, une solution de montage vidéo alimentée par l’IA, et Imagen 4, un générateur d’images de nouvelle génération, renforçant sa stratégie d’innovation au cœur de ses produits et services.

Parmi les innovations de Google, certaines s’adressent aussi bien aux smartphones qu’à la suite logicielle de Google avec des fonctions comme les réponses intelligentes personnalisées dans Gmail et une meilleure intégrations des fonctionnalités de sécurité et de protections des utilisateurs sur Android.

Ces annonces placent Google en bonne position pour continuer à écouler ses appareils tout en consolidant son écosystème, là où la convergence entre matériel, logiciel et IA devient désormais un impératif dans l’industrie.

