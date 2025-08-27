LG Gallery+ : LG offre la possibilité d’orner son salon avec des chefs-d’œuvre artistiques

LG Electronics annonce le déploiement de LG Gallery+, un nouveau service de curation visuelle qui transforme l’écran en véritable galerie personnalisée. Avec plus de 4 000 œuvres et images sélectionnées, des options de personnalisation et des fonctionnalités intelligentes adaptatives, LG Gallery+ permet de créer une ambiance unique dans chaque intérieur.

Grâce à des partenariats prestigieux, dont la National Gallery de Londres et Ubisoft, les utilisateurs peuvent profiter de chefs-d’œuvre artistiques ou s’immerger dans leurs univers vidéoludiques favoris.

Disponible dès 2025 sur les téléviseurs LG dans plus de 150 pays (version gratuite) et en abonnement premium dans 23 pays, LG Gallery+ s’impose comme une plateforme innovante, alliant art, technologie et expérience immersive pour enrichir le quotidien.

Communiqué