Journées Cinématographiques d’El Kantaoui 2025 : une édition marquée par l’arrivée du film IA

La troisième édition des Journées Cinématographiques d’El Kantaoui (JCK), également appelée El Kantaoui Film Festival, se tiendra du 25 au 28 décembre 2025 à Sousse.

Pour cette nouvelle édition, le comité directeur innove en lançant pour la première fois en Tunisie une compétition nationale dédiée au film d’intelligence artificielle (IA), une initiative qui reflète l’évolution rapide des technologies dans le monde du cinéma.

Les organisateurs ont précisé que les films candidats doivent être entièrement réalisés grâce aux outils de l’IA et ne pas dépasser cinq minutes. Chaque dossier de participation doit inclure un AI Script indiquant la plateforme technologique utilisée, un générique complet, ainsi que la présentation des équipes et des outils techniques employés.

Les candidats doivent également fournir un CV de l’auteur, une fiche de l’organisme producteur (club, association, maison de jeunes, etc.), une affiche du film et un formulaire dûment rempli.

Les productions doivent être de qualité minimale 720p et comporter des sous-titres en français, anglais ou arabe si elles sont tournées dans une autre langue ou dans un dialecte local tel que l’amazigh.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 novembre 2025, et les films doivent être envoyés par mail à l’adresse SousseCulturelle@gmail.com .

Outre cette nouvelle compétition IA, le festival a également lancé un appel à candidatures pour ses sections traditionnelles consacrées aux courts-métrages de fiction et documentaires.

Ces catégories sont exclusivement ouvertes aux amateurs, sans partenariat avec des sociétés de production professionnelles. Les fictions ne devront pas dépasser dix minutes et les documentaires quinze minutes. Les films doivent avoir été réalisés en 2024 ou 2025, avec la même exigence de qualité (720p), un générique complet et des sous-titres en anglais, français ou arabe selon la langue de tournage.

Créé en 2021 et organisé par la Maison de la culture Ali Douagi, sous l’égide de la délégation régionale des affaires culturelles de Sousse, le festival s’impose comme un rendez-vous incontournable du cinéma amateur en Tunisie.

Après deux premières éditions réussies en 2021 et 2023, les JCK poursuivent leur mission : offrir une vitrine aux jeunes talents et promouvoir la créativité à travers une programmation variée.

L’événement propose en effet des projections, des ateliers, des masterclasses, des compétitions et des expositions, créant un espace d’échange et de partage autour du septième art.

L’introduction de la catégorie dédiée aux films générés par l’IA marque un tournant majeur. Elle illustre la volonté du festival d’embrasser les innovations technologiques et d’encourager une nouvelle génération de créateurs à expérimenter avec ces outils.

Cette ouverture à l’IA ne se limite pas à la technique : elle invite aussi à réfléchir aux nouvelles formes de narration cinématographique et aux enjeux culturels de l’ère numérique.

Tekiano