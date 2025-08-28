La campagne nationale de vaccination contre la rage débute le 1er septembre 2025 pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025, dans toutes les régions de la République annonce le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cette campagne est gratuite et obligatoire, rappelle le ministère dans un communiqué et s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage.

Des équipes de terrain se déplaceront à travers tout le pays pour effectuer la vaccination, que ce soit dans des centres de regroupement d’animaux ou directement dans les agglomérations urbaines conformément à un programme établi par les commissariats régionaux au développement agricole.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle tous les citoyens à contribuer activement à la réussite de cette campagne en accompagnant et en tenant leurs animaux, et en facilitant le travail des équipes de vaccination.

Tekiano